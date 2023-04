Après 50 matches de Ligue 1, Philippe Clement marche sur les pas de la légende Claude Puel à Monaco

Arrivé à Monaco en janvier 2022, Philippe Clement a rapidement séduit supporters et dirigeants en Principauté. Cette statistique est éloquente : 50 rencontres de Ligue 1, et 30 victoires (pour 11 partages et 9 défaites) pour l'ASM depuis que l'entraîneur belge est en place. Seul Claude Puel a fait aussi bien en championnat dans l'histoire du club monégasque.

Cette statistique, mise en lumière par Opta, société spécialisée en la matière, met en valeur l'excellent travail réalisé par Philippe Clement et son staff depuis près d'un an et demi.

Claude Puel, qui a passé toute sa carrière de joueur à Monaco (où il a été deux fois Champion de France et deux fois vainqueur de la Coupe de France), a également remporté l'avant-dernier titre national de l'ASM en tant qu'entraîneur du club (1999-2000).

Après 31 des 38 rencontres de Ligue 1 cette saison, Monaco occupe la quatrième place (61 points) à seulement trois longueurs de l'OM, deuxième.

La saison dernière, l'ASM avait terminé à la troisième place du Championnat de France derrière le PSG et l'Olympique de Marseille.