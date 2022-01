Après 50 ans de silence, l’horloge du château de Lassus sonne à nouveau

Après 50 ans de silence, l’horloge et ses deux cloches refonctionnent à nouveau. "On la remonte à la main, une soixantaine de coups. Idem de l’autre côté", souligne son propriétaire Jean-François Ranscelot. Cette opération de remonter quotidiennement l’horloge, comme le faisait son grand-père, c’est ce qui l’a rendue sentimentalement chère à son propriétaire : "Tous les matins, il venait la remonter, et il prenait ses petits-enfants avec lui. Ça a été une de mes motivations : pouvoir venir avec mes petites-filles et leur faire vivre ce que j’avais vécu quand j’étais jeune", explique-t-il.