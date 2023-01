Après 50 ans de collaboration, Warner Music Group rachète le catalogue de Yes

Warner Music Group a annoncé avoir acheté les droits sur le catalogue (passé et à venir) du groupe Yes.

Après plus de cinquante ans d’existence, le groupe britannique, qui reste l’un des plus respectés de tous les temps, a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde.

Cet accord vient dans la continuité d’un partenariat entre le groupe et Warner Music qui existe depuis plus d’un demi-siècle. Le deal inclut des albums comme Fragile, Close To The Edge, et 90125. Ce sont les douze albums studios qui sont concernés, mais aussi les enregistrements live et les compilations.

Le groupe a déclaré dans un communiqué : " La famille Yes au complet a travaillé avec enthousiasme avec Warner Music Group à sécuriser ce deal historique, s’assurant que ces albums iconiques continueront à être protégés de la meilleure des manières, et à ravir les fans d’hier, mais aussi de demain, en développant un nouveau public pour cette musique indémodable. "

Le catalogue complet est celui-ci :

* Yes (1969)

* Time And A Word (1970)

* The Yes Album (1971)

* Fragile (1971)

* Close To The Edge (1972)

* Yessongs (1973)

* Tales From Topographic Oceans (1973)

* Relayer (1974)

* Yesterdays (1975)

* Going For The One (1977)

* Tormato (1978)

* Drama (1980)

* Yesshows (1980)

* Classic Yes (1981)

* 90125 (1983)

* 9012Live : The Solos (1985)

* Big Generator (1987)

* Yesyears (1991)

* Yesstory (1992)

* Highlights : The Very Best of Yes (1993)

* In A Word : Yes (1969-) (2002)

* Yes Remixes (2003)

* The Ultimate Yes : 35th Anniversary Collection (2003)

* The Word Is Live (2005)

* High Vibration (2013)

* Progeny : Seven Shows from Seventy-Two (2015)

* The Steven Wilson Remixes (2018)

* Topographic Drama : Live Across America (2017)

* Yes 50 Live (2019)

Yes vient donc s’ajouter à la liste des artistes comme Les Doors, Peter Frampton, Neil Diamond, Leonard Cohen, Elvis Presley, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers, Huey Lewis and The News, David Crosby, Genesis, Mike and the Mechanics et Phil Collins.