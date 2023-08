Après 5 ans d’absence, la Fête des Vieux Métiers est de retour à Sart les 12 et 13 août

Deux préoccupations majeures habitent les organisateurs : dénicher la centaine d’artisans et les maisons où ils seront à l’ouvrage :" ça devient plus compliqué puisque les métiers remontent au début du 20e siècle, explique Carine Braun, vice-présidente, ils ont tendance à évoluer voire à disparaître, les artisans sont donc plus difficiles à trouver." Quant à l’autre défi :" il y a de moins en moins de granges accessibles car elles sont de plus en plus transformées en habitations et donc ça devient difficile de trouver le nombre de maisons d’accueil nécessaires". A noter la présence de deux nouveaux métiers : une chapelière et des brasseurs qui brasseront une bière à l’ancienne.

Lors de la Fête, pas moins de 1500 bénévoles seront sur la brèche pour accueillir les 35.000 visiteurs attendus ; vu l’esprit non commercial, l’entrée sera gratuite mais chacun sera libre d’y déposer son écot.

Infos : www.sart-vieux-metiers.be

https://www.facebook.com/FeteDesVieuxMetiersSartJalhay/?locale=fr_FR

