Après 455 jours de détention en Iran, Olivier Vandecasteele est libre

La détention et la condamnation d’Olivier Vandecasteele en Iran ont donné lieu, ces derniers mois, à un important élan de mobilisation en Belgique. Son visage est apparu sur plusieurs bâtiments officiels et plusieurs rassemblements ont été organisés dans les grandes villes du pays ainsi qu'à Paris et à Lyon.

Durant ses 455 jours de détention, sa famille et ses proches se sont mobilisés sans relâche pour sensibiliser le grand public et les autorités afin d'obtenir sa libération. Il y a un mois, sa nièce s’était enfermée pendant 24h sur la Grand Place de Tournai pour dénoncer ses conditions de détention et protester contre la lenteur de l'avancement du dossier du prisonnier belge en Iran.