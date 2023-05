Après 30 ans de duo, les frères Taloche font leur "Mise à jour" sur scène

Les Frères Taloche étaient les invités du 8/9 pour leur nouveau spectacle Mise à jour où l’on retrouve leur univers burlesque et leur folie, avec peut-être un peu de poésie.

Ils sont de retour sur scène, et après 30 ans de sketchs, les frères Taloche ont estimé qu’il était temps de se mettre à jour : "on s’est dit qu’on allait relooker un peu les frères Taloche avec un nouveau visuel, un nouveau costume de scène", explique Bruno.

"Il y a 3/4 de nouveaux sketchs", complète Vincent. "On s’est aussi amusé à reprendre quand même deux ou trois sketchs que les gens aimaient beaucoup. Quand on a fait la liste de la création des nouveaux sketchs, on s’est rendu compte qu’on avait abordé beaucoup de thèmes, mais on en a encore trouvé."

Parmi les nouveautés, on trouve des pilotes d’avion "psychologiquement atteints", un dentiste débutant, ou encore une exposition avec des photos du Moyen Âge.

On n’a pas du tout envie de se dire que ça s’arrêtera.

À côté de leur duo sur scène, les frères Taloches ont aussi d’autres projets chacun de son côté. Ils produisent aussi d’autres artistes et le festival du rire de Liège. Pour autant, ils n’ont pas l’intention d’arrêter un jour le duo.

"Comme on joue moins qu’avant […], on a encore plus de plaisir de jouer parce que justement c’est moins régulier, et donc on profite", explique Vincent. "Souvent les gens ne nous croient pas mais en trente ans de carrière en duo, on ne s’est jamais engueulé une seule fois. On n’a même pas spécialement de divergences de vues", ajoute Bruno.

Avant d’autres dates qui devraient s’ajouter notamment à La Louvière, Ath, Tubize et Spa, vous pourrez retrouver les frères Taloche sur scène au mois de juin :

2/6 : Centre culturel de Nivelle

4/6 : Théâtre Royal de Namur

8/6 : Centre culturel d’Auderghem

9/6 : Théâtre du Trocadéro à Liège