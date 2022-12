Après 19 succès consécutifs de Federer, Nadal est enfin élu joueur préféré des fans

Rafael Nadal a décroché le titre honorifique de joueur préféré par les fans de tennis après 19 victoires de suite de Roger Federer, désormais retraité.

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Malgré le respect et l’amitié qui lient Roger Federer et Rafael Nadal, le départ du Suisse aura au moins eu un côté positif pour l’Espagnol. Pour la première fois de sa carrière, le Majorquin a été élu par les fans de tennis comme le joueur préféré de 2022 lors de l’édition annuelle des ATP Awards. Élu entre 2003 et 2021, sans discontinuité, Federer a donc laissé la main à son plus grand rival, juste après sa retraite.

Interrogé par l’ATP, l’Espagnol a évoqué sa joie après avoir décroché ce titre honorifique : "Je suis super heureux de recevoir le titre de joueur préféré des fans en 2022. Je ne pourrais jamais assez vous remercier tous pour le soutien, non seulement pour cette récompense, mais aussi pour les encouragements que je reçois dans n’importe quelle ville dans le monde. Cela veut dire beaucoup pour moi, alors un grand merci."