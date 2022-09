Après 17 années, l’O-Zone à Ohey ferme définitivement ses portes

Pas trop d’amertume, juste un pincement au cœur pour Marc Ronveaux. Désormais, la concurrence, même informelle, ne permet plus d’être rentable une bonne partie de l’année : "Tout devient un événement aujourd’hui. Les marchés de Noël, les grands feux, les gens vont la fête après le travail le jeudi soir et ne sortent plus spécialement le week-end. Avant nous avions 9 mois sur 12 de bons, désormais c’est 3 ou 4 mois. C’est encore une discothèque qui disparaît en Wallonie. J’ai une autre salle qui marche mieux et prend plus de temps mais même là-bas, on s’inquiète avec le coût de l’énergie. Les patrons vont de toute façon devoir se remettre en question".

Même si l’O-zone n’avait plus l’aura d’antan, c’est une part de la jeunesse de pas mal de gens qui disparaîtra en même temps que l’enseigne oheytoise.