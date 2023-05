Après 14 années chez les Merengue, Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid

Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a repris le rôle de leader offensif du Real depuis le départ du Portugais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français l’a plutôt bien fait, décrochant au passage un Ballon d’or et une nouvelle Ligue des Champions. La belle et longue histoire pourrait néanmoins prendre fin dans les prochains jours. Toujours pas prolongé, KB9 aurait des envies d’ailleurs.

Et la destination du Nueve pourrait bien être orientale. À en croire The Athletic, le joueur aurait reçu une offre mirobolante d’Al Ittihad, champion d’Arabie Saoudite. Benzema aurait même déjà réalisé son choix. Une décision qui l’éloignerait a priori de ses coéquipiers madrilènes.

La situation devrait s’éclaircir dans les prochains jours. Le prochain club de Benzema récupérera quoi qu’il arrive un joueur toujours en forme du haut de ses 35 ans. En atteste ses 30 buts en 42 rencontres cette saison.