Après 116 ans d'existence, la parfumerie "Les Myosotis" à Herstal ferme ses portes

Tout a commencé en 1907, lorsque le grand-père d’Annette a créé son atelier de peinture. "Mon grand-père était au départ artiste peintre et diplômé en peinture et marbrerie ". Par la suite, les parents d’Annette ont repris la boutique et c’est finalement Maggy, sa maman qui l’a transformée en parfumerie. "Il n'avait qu'une fille et évidemment elle a poussé vers la parfumerie".

Au fil des années, de nombreuses parfumeries indépendantes ont disparu au profit de grandes enseignes. Mais selon Annette, le conseil fait toute la différence : " L’accueil, la reconnaissance du client. Ici aucun client n’est un numéro. Le client a une histoire, il est reconnu pour ce qu’il est, et il mérite toute notre attention, peu importe ce qu’il vient chercher. "