Après 10 ans, Siouxsie Sioux choisit la Belgique pour son retour sur scène !

L’icône gothique Siouxsie Sioux est remontée sur scène après un hiatus de 10 ans.

Mercredi 3 mai, l’artiste s’est produite à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, pour la première fois depuis le Meltdown Festival de Yoko Ono en 2013. On peut déjà découvrir des images tournées par des fans présents ci-dessous.

Pour son spectacle, elle a offert une foule de titres de Siouxsie and The Banshees, en proposant de temps en temps sa musique solo et une reprise de "Dear Prudence" des Beatles. La chanteuse a commencé le concert avec "Night Shift" et "Arabian Knights" des Banshees avant de jouer son titre solo "Here Comes That Day".