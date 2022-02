Approvisionnement en gaz : quelles conséquences pourrait avoir la crise ukrainienne ?

On le voit, avec quelques pourcents de gaz russe dans la consommation belge de gaz, la dépendance à ce fournisseur est assez faible.

A court terme, selon Fluxys, si le robinet russe devait se fermer, la Belgique aurait la capacité de "prendre des mesures relativement rapides", de par ses multiples connexions et points d’entrée, "dans les deux trois heures qui suivent, sans que cela ait un impact sur le prix", rassure Laurent Remy de Fluxys. Cela, c’est pour le très court terme, histoire de couvrir les besoins immédiats.

Les difficultés pourraient venir des autres pays européens. Certains d’entre eux sont beaucoup plus dépendants au gaz russe. En Europe, 40% du gaz consommé vient de Russie. En Allemagne, par exemple, 66% du gaz importé vient de Russie. Si ces importants acheteurs de gaz russe devaient trouver des alternatives auprès d’autres fournisseurs, cela pèserait sur les marchés. "Même si nous n’importons pas beaucoup de gaz russe, cela pourrait avoir des conséquences au niveau des marchés et de la volatilité que cela peut apporter au niveau des marchés", estime Francesco Contino, professeur, spécialiste des questions énergétiques à l’UCLouvain.

Des tensions sur les prix ne sont donc pas à exclure, même si, de l’avis de plusieurs spécialistes, il est encore trop tôt pour l’affirmer. "Dire que ce qui se passe en Ukraine va d’office créer une augmentation du prix exponentielle et explosive, ce n’est pas encore totalement garanti", estime Francesco Contino, "d’autant plus qu’on est en train de sortir de l’hiver et que, du coup, on pourra bénéficier du redoux et d’une moindre consommation de gaz".

Par contre, rien ne permet d’affirmer, à ce stade, que le robinet de gaz russe se fermera complètement. C’était en tout cas le point de vue défendu il y a quelques jours par Adel El Gammal, expert en géopolitique de l’énergie, professeur à l’école polytechnique de l’ULB et secrétaire général de l’Alliance européenne pour la recherche énergétique. "L’Europe représente 70% des exportations de gaz russe. C’est une manne absolument essentielle et le pays ne peut pas s’en priver à long terme", estimait-il, interrogé par la RTBF. L’expert n’excluait cependant pas que la Russie fournisse moins de gaz et ne réponde pas à la demande d’approvisionnement supplémentaire de l’Europe.