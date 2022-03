Approbation de trois nouveaux centres pour les personnes en séjour irrégulier

Le gouvernement fédéral a approuvé la construction de trois nouveaux centres fermés et un centre de départ, créant 400 places de plus affectées au retour forcé de personnes en séjour irrégulier, rapportent Sudinfo et De Tijd mercredi, citant le secrétaire d'État Sammy Mahdi.

"Cette décision historique marque un véritable tournant. Nous créons plus de capacité de retour que jamais et pouvons faire un pas de géant dans la politique de retour de notre pays", souligne ce dernier.

Les trois nouveaux centres pour migrants illégaux se situent à Jumet (près de Charleroi), à Zandvliet (près d'Anvers) et à Jabbeke (près de Bruges).Ce dernier remplacera d'ailleurs l'actuel centre fermé de Bruges.