Apprenez les paroles de "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel en... wallon

Jacques Warnier s'attaque à un monument de la musique folk. Il a repris The Sound of Silence de Simon & Garfunkel dans la séquence du Kitchante tikodjake ? de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes.

L'animateur de votre émission wallonne sur VivaCité ne recule décidément devant rien pour revisiter les plus grandes chansons de l'Histoire en wallon liégeois. Un jour d'humeur tendre en reprenant un titre bien connu de Bourvil, un autre jour emporté par le rock'n'roll de Johnny Hallyday, Jacques Warnier a cette fois chanté tout seul le tube d'un célèbre duo, Simon & Garfunkel.

La chanson en question, The Sound of Silence évidemment. Cette chanson, enregistrée par le duo folk, d'abord en acoustique sur leur premier album en 1964, explose aux oreilles du monde entier l'année suivante, dans un réarrangement plus électrique. Cette version, qui s'impose à la place tant convoitée de numéro 1 au Billboard américain, apparaît sur l'album Sounds of Silence.