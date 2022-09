Apprenez-en plus sur la gestation des animaux qui vous entourent

Le règne animal peut également surprendre par la longévité de certaines gestations

Il y a effectivement dans le monde animal des espèces qui se caractérisent par des gestations qui, comparées à la grossesse de la femme, peuvent être considérées comme particulièrement longues.

L’orque a une des plus longues périodes de gestation de tous les animaux marins. En effet, les femelles portent leurs progénitures à terme pendant une durée moyenne de 18 mois.

L’éléphant est l’animal terrestre avec la plus longue période de gestation chez les mammifères. La gestation dure plus de 20 mois, soit un peu moins de 2 ans. La femelle éléphant ne peut donner naissance qu’à un seul petit éléphanteau par grossesse, et pour cause, dès l’accouchement, leurs progénitures pèsent déjà entre 90 kg et 120 kg.

Le requin lézard est encore plus impressionnant que l’éléphant, le requin lézard est un animal dont on parle peu. Et pourtant, c’est lui qui, selon les scientifiques, détient le record absolu de la plus longue durée de gestation du monde animal puisqu’il porte ses petits pendant plus de 3 ans.

Globalement, lorsque les petits de ces espèces viennent au monde, ils sont déjà bien formés, et en capacité de nager, de marcher, etc, ce n’est pas le cas de toutes les espèces.

En effet, et l’exemple le plus représentatif d’une gestation atypique dans ce contexte est probablement celle du panda géant.

Le créneau de fertilité de la maman est tout d’abord très serré puisqu’il ne compte qu’un à trois jours par an. Et il faut attendre l’âge de 5 ans pour que la femelle soit capable de se reproduire. A l’âge adulte, le panda pèse 120 kg mais lors de la naissance après une gestation de 112 à 163 jours, le petit panda ne pèse que 70 à 130 grammes. Pendant 18 mois, le petit est donc totalement dépendant de sa maman. C’est très particulier pour une espèce sauvage, car dans la nature, beaucoup de bébé panda ne survivent pas.