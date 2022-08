Apprenez à réparer les suspensions de votre VTT avec Laurent, un spécialiste situé à Faimes

C’est un métier peu connu et très spécifique qu’exerce Laurent Keutgen depuis 2007 et pourtant, indispensable pour tous les passionnés de VTT ! Il entretient, répare et optimise les suspensions des VTT dans son atelier situé à Faimes.

Laurent Keutgen est un adepte de vélo et c’est tout naturellement qu’il a décidé d’allier passion et travail nous explique-t-il : "J’ai commencé dans un magasin de sport au rayon vélos, puis j’ai travaillé pour un distributeur d’une marque de suspensions. En 2007, j’ai arrêté mon activité et j’ai décidé de me mettre à mon compte".

L’atelier SuspensionLab est spécialisé dans les suspensions, ce qui est assez rare. D’habitude, les autres magasins se concentrent sur la vente de vélos, notamment électriques, l’entretien et les petites réparations. "Ils n’ont pas forcément le temps de s’en occuper, ni toutes les marques de suspensions en stock. C’est à ce moment-là que j’interviens. Chez SuspensionLab on entretient vos suspensions VTT de toutes marques, pour particuliers et B2B. Comme tous les jours nous ne travaillons que sur les suspensions, cela nous permet de rester à jour et de les connaître sur le bout de nos doigts."

Envie d’être capable de réparer vos suspensions vous-même ? Laurent propose également des formations pour apprendre le b.a.-ba des réparations de suspensions de votre VTT. Les prochaines auront lieu les 5, 12, 19 et 26 septembre prochain dans son atelier. Plus d’informations ici.

Père de 4 enfants, sa passion pour le VTT de génération en génération. Avec un papa qui a participé à des compétitions de VTT, c’est tout naturellement que les enfants Keutgen s’y mettent aussi !

Retrouvez l’actualité de SuspensionLab sur le site internet ou la page Facebook de l’entreprise.