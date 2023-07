Etre indépendant en matière alimentaire, comme d'en d'autres matières d'ailleurs, est une richesse. Cela permet une occupation dynamique des terres et une agriculture plus réfléchie, plus efficace et plus solidaire.

Le bonheur absolu reste un poager au fond de son jardin... Si ce n'est pas possible, les potagers partagés sont aussi de plus en plus nombreux, même dans les villes !