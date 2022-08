Apprenez à faire vos bijoux vous-même grâce à des ateliers d’initiation à la bijouterie

Les bijouteries qui proposent des ateliers pour créer des alliances en couple, sont de plus en plus nombreuses. De même que les futurs mariés qui cherchent à marquer le coup en réalisant eux-mêmes leurs anneaux.

Du côté de Sample Slow Jewelry, ce sont les clientes de Nora qui lui ont donné l’idée de créer ces ateliers. "La demande est clairement venue de la part des clientes. Au départ j’étais réticente et c’est une amie qui donne des cours d’aquarelle qui a fini par me convaincre de me lancer à mon tour." Les initiations une fois lancées, le bouche-à-oreille a fait le reste. Outre les ateliers création d’alliance en duo, les autres se font seuls, par deux ou trois. "Nous recevons beaucoup de copines qui viennent entre elles, des couples ou de membres d’une même famille. Il y a aussi les EVJF et les anniversaires… Ce sont généralement des personnes qui sont déjà informées sur ce que représentent l’artisanat et la slow fashion." Les ateliers durent entre 1h30 et 2 heures (4 heures pour les alliances) et Nora nous assure qu’ils sont accessibles à tout le monde.

C’est vraiment au travers des ateliers que j’arrive à conscientiser mes clientes sur l’importance du choix des matières ou l’entretien du bijou par exemple.

Les initiations se déroulent plusieurs fois par semaine dans la boutique Sample Slow Jewelry à Bruxelles. Si vous passez par là, l’atelier est juste devant la vitrine, à la vue de tous. "J’ai toujours souhaité être transparente sur ma manière de travailler. Quand vous venez dans la boutique, vous pouvez me voir en train de créer des bijoux sur mon établi. Je n’avais pas envie de me cacher dans l’arrière-boutique. Je trouve le processus de fabrication très beau et j’aime partager mes gestes et mes connaissances avec les personnes curieuses."

Pour plus d’informations sur les différents ateliers proposés par Sample Slow Jewelry, rendez-vous sur le site officiel, ou rendez-vous sur place à la boutique qui se situe rue du Noyer, 303 à 1000 Bruxelles. Vous pouvez également la suivre sur les réseaux sociaux : Instagram et Facebook.