Apprenez à cuisiner végétarien avec la première femme chef trois étoiles des Etats-Unis.

La tomate, le melon, le poireau, le champignon, le chou et le fromage. Voici le menu signé Dominique Crenn pour dispenser tout ce qu'il faut savoir à propos de la cuisine végétarienne. Basée à San Francisco, la cheffe d'origine bretonne, qui a gagné la reconnaissance de ses pairs à l'aide d'assiettes ultra-millimétrées et précises dans les goûts, a accepté l'invitation de la plateforme de streaming Masterclass pour accompagner les internautes dans leur apprentissage d'une gastronomie plus végétale.

En quatorze épisodes, les élèves connectés apprendront comment mettre le légume au centre de l'assiette.

Première femme chef à obtenir trois étoiles aux Etats-Unis, la Française qui fait saliver la côte ouest américaine fait le point sur le matériel et les accessoires nécessaires lors de l'élaboration d'un plat végétal. La patronne du très respecté Atelier Crenn présente diverses techniques pour blanchir mais aussi griller, rôtir ou encore préparer une gelée.