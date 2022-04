Apprenez à cueillir l’aspérule odorante et à faire du Maitrank !

En cette période du printemps, pousse une plante bien connue dans le sud du pays : l’aspérule odorante. Une plante qui sort de terre et fleurit en avril/mai; et dont l’usage se trouve majoritairement dans la production d’un apéritif arlonais appelé le Maitrank. Mais où en trouver et comment en cueillir ?

Pour vous aider à dénicher cette plante printanière, l’office du tourisme d’Arlon organise une balade et cueillette d’aspérule le samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Car elle ne pousse qu’à une période précise de l’année, à savoir en avril et mai en fonction des conditions météorologiques de saison. et qui, ne se récolte que sur un court laps de temps lors de sa croissance.

La courte période de récolte est due à un impératif. Celui que l’aspérule ne doit pas être en fleur, si elle est cueillie afin de la faire tremper dans la préparation du Maitrank. La raison est que le goût en sera bien meilleur lors de la dégustation.