Apprendre le piano grâce à des gants high tech ?

On a tous à l'esprit RoboCop et autres personnages de fiction surpuissants, mi-hommes, mi-machines : le fantasme d’une humanité augmentée pourrait-il devenir un jour réalité ? Des recherches scientifiques étonnantes montrent en tout cas qu’avec la révolution numérique, il devient possible d’améliorer sensiblement les capacités de l’être humain grâce aux machines.