Apprendre le "digital" sur les bancs de l'école : une nouvelle option s'ouvre dans l'enseignement provincial

Voilà une proposition qui va probablement susciter pas mal d'intérêt et peut-être même des vocations. Dès la rentrée de septembre, une nouvelle option verra le jour dans 4 écoles de l'enseignement provincial: Le CEPES de Jodoigne, l'ITP de Court-Saint-Etienne, l'IPET de Nivelles et l'IPES de Tubize. En 2023, les cours de " programmation et technologies du digital" seront accessibles en troisième et cinquième secondaire, et l'an prochain, ce sont les élèves de quatrième et sixième qui pourront en bénéficier.

" Ce sont des compétences du 21è siècle. Les élèves vont apprendre la programmation en informatique, le langage des logarithmes et également la pédagogie du projet, cela signifie concevoir un projet de codage, notamment par la pédagogie du métavers" précise André Grenier, le directeur de l'enseignement provincial. On notera qu'à côté des cours techniques, la philosophie figure aussi au programme afin de permettre aux élèves de cerner les enjeux de cette transformation des usages.

A l'issue de leur formation, les jeunes devront avoir acquis un bagage suffisant pour suivre ce type de filière dans l'enseignement supérieur, universitaire ou non, s'ils le souhaitent. Le programme a par ailleurs été élaboré en collaboration avec l'UCLouvain et le professeur Axel Legay, spécialiste de la cybersécurité.