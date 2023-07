Apprendre à son enfant à rouler à vélo

Le démarrage :

Notre apprenti doit pouvoir regarder devant lui sans regarder ses pieds, ces derniers doivent trouver instinctivement les pédales. Il faut lui montrer comment positionner les pédales pour démarrer et lui donner plus d’élan.

L’équilibre :

Devenir grand, c’est aussi pouvoir tenir en équilibre sur son vélo, le petit cycliste doit comprendre que son vélo va aller où il regarde et plus il va pousser sur les pédales plus l’élan l’aidera à tenir en équilibre. Le tout est de savoir doser entre assez d’élan et pas trop vite pour éviter l’accident.

Le freinage :

C’est une des étapes importantes, il faut expliquer que l’on doit freiner avec les deux freins, le dosage idéal est : 1/3 à l’arrière et 2/3 à l’avant. Donnez-lui une approche réactive, il doit s’arrêter et votre " Stop " et de précision il doit freiner à l’endroit que vous lui indiquer.