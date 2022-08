Apprendre à nager avec Promosport : l’ASBL renforce son réseau de piscines et propose un modèle qui séduit les communes

Dans cette configuration, une piscine coûte environ deux millions d’euros. Voilà qui suscite l’intérêt d’un nombre croissant de communes, qui n’ont pas les moyens de se payer une piscine publique ou qui peinent à faire fonctionner un bassin existant, toujours déficitaire. Promosport leur apporte une solution clé sur porte, pour un coût raisonnable.

"On a beaucoup de projets pour l’instant. Ce n’est pas toujours évident, il y a souvent pas mal de contraintes, mais je pense qu’on peut devenir un partenaire essentiel aux communes. Soit une commune nous vend un terrain en zone d’équipement communautaire, on construit et on exploite alors nous-mêmes. On établit une relation privilégiée avec la commune pour les cours de natation, ce qui nous garantit un certain taux d’occupation. Soit on travaille avec un droit d’emphytéose pour trente ans. On demande alors à la commune de payer 20% des travaux, et on crée une convention qui nous permet d’avancer dans le temps de manière sereine."

Pour le patron de Promosport, c’est en développant ce genre de projets qu’on répondra au manque de piscines qui empêche de nombreux enfants d’apprendre à nager. Selon lui, il faut maintenir quelques grands bassins pour la nage sportive et constituer un réseau de petites piscines facilement accessibles, près des écoles notamment.

"En adossant une piscine à une école, les enfants peuvent venir à pied. On évite ainsi le coût du transport, qui est souvent deux fois plus élevé que le prix d’entrée de la piscine."