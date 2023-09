"Appliquez la loi !" : les avocats d’Abrini et d’Abdeslam invitent les jurés à ne pas les condamner deux fois à perpétuité

"Une nouvelle perpétuité, c'est comme si une éternité pouvait s'ajouter à une éternité. Pourtant la limite absolue, c'est la durée d'une vie. C'est le bon sens " a résumé Delphine Paci, conseil de Salah Abdeslam. Conjointement avec les avocats de Mohamed Abrini, ils invitent dès lors les jurés à se référer aux peines prononcées de réclusion à perpétuité déjà prononcées en juin 2022 à Paris. Et d’évoquer à l’appui le Code pénal, la doctrine et la jurisprudence.

Pour eux, l’article 62 du code pénal qui est "d’ordre public" s’applique à tous. Il prévoit qu’en cas de "concours matériel de crimes" comme c’est le cas en l’espèce, la loi impose de ne condamner les auteurs qu’à une seule peine, la plus forte. Et sur ce plan, ce sont les peines prononcées à Paris pour les attentats du 13 novembre qui sont les plus sévères : la réclusion à perpétuité incompressible pour Abdeslam, avec une peine de sûreté de 22 ans pour Abrini.

Et l’avocate Delphine Paci d’adresser aux jurés un conseil : "appliquez la loi !". Et d’indiquer que ne pas appliquer l’article 62 et prononcer une seconde perpétuité serait un motif de cassation. Un risque dont chacun mesure l’enjeu, à savoir un nouveau procès d’assises.

Le parquet fédéral ne partage pas la même lecture

On sait aujourd’hui que dans le camp de l’accusation, le parquet fédéral ne partage pas la même lecture à propos de l’application de l’article 62. En l'espèce, il ne s'appliquerait pas mais bien l'article 65 à son alinéa 2. En s’estimant "incompétent" juridiquement pour trancher la question, les magistrats professionnels de la cour ont renvoyé le débat vers "le collège" soit les jurés et les magistrats de la cour d'assises. Ils devront prendre position et selon, soit prononcer des peines, soit s’en tenir à une simple déclaration de culpabilité se référant pour la peine à l’arrêt de la cour d'assises de Paris.

Prudents, les avocats de Mohamed Abrini ont plaidé des circonstances atténuantes. Et Me Laura Pinilla d’inviter les jurés à prendre en compte le "repentir actif" de Mohamed Abrini. Un repentir actif qui ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale estime Me Pinilla, mais "il n’en demeure pas moins qu’il a eu pour effet de limiter les dégâts humains à l’aéroport". Et l’avocate d’inviter les jurés : "repassez les images de l’aéroport ! Prenez le temps de les regarder". Pour l’avocate, l’attitude de l’accusé montre clairement qu’il se tient à l’écart des autres : "ce n’est pas un kamikaze. Pour les deux autres, c’est un boulet".

C’est aussi lui qui sera envoyé le premier vers un lieu d’embarquement pour se faire exploser, puis reviendra dire qu’il renonce. "Si être lâche, c’est refuser de tuer, de blesser et préférer la vie à la mort, alors soyons lâches" a-t-elle conclu, indiquant aussi qu’Abrini après son arrestation s'est dit "soulagé" et a collaboré lors de l’enquête. Il a aussi émis des regrets sincères à l’égard des victimes.