Apple Watch : vous n'allez plus la reconnaitre après la refonte graphique

La montre connectée d’Apple devrait proposer une nouvelle interface, inspirée des widgets déjà présents sur iOS.

Selon le journaliste Mark Gurman, il s’agirait ni plus ni moins de "l'une des plus grandes mises à jour logicielles depuis la version originale" de la montre, qui a vu le jour en 2015. Depuis un peu moins de 10 ans, l’interface est basée sur quatre éléments : les cadrans, les widgets accessibles via un menu dédié (en swipant vers le haut depuis l’écran d’accueil), la liste des applications et les contacts fréquents.

Mais la prochaine mise à jour majeure devrait modifier tout ça. "Dans le cadre de watchOS 10, Apple prévoit de mettre en avant les widgets et d'en faire une partie centrale de l'interface. Cette nouvelle stratégie fera ses débuts à la WWDC en juin, parallèlement au dévoilement d'iOS 17, de macOS 14, du MacBook Air 15 pouces et, bien sûr, du casque de réalité mixte très attendu", explique Gurman dans sa newsletter Power On.

L’idée, selon ses informations, serait de multiplier les widgets, afin que ceux-ci affichent des informations pertinentes pour l’utilisateur, sans que les apps concernées soient lancées. Apple propose déjà une version 1.0 de cette idée avec le cadran Siri, qui remonte automatiquement les informations utiles (rendez-vous, rappel, score d’un match, calcul d’un itinéraire). La marque à la pomme pourrait également permettre la personnalisation de la couronne : actuellement, un clic amène l’utilisateur sur l’écran d’accueil. Avec watchOS 10, un clic pourrait mener aux widgets.

"Ce changement est un aveu que le format d'application de type iPhone n'a pas toujours de sens sur une montre - un endroit où vous voulez autant d'informations que possible avec le moins de chipotages", souligne pertinemment Mark Gurman. C’est également, pour Apple, un moyen de justifier la présence d’applications sur l’app store de la montre, qui peine depuis son lancement à séduire les développeurs.