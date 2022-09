Apple Watch : vers un modèle Pro plus cher et plus imposant ?

Après les informations de dernières minutes concernant l’iPhone 14, et les AirPods Pro 2, c’est au tour de l’Apple Watch, et plus particulièrement de la déclinaison Pro, de se dévoiler un peu plus.

Aux dernières nouvelles, ce modèle de la montre connectée d’Apple serait réservé aux “professionnels”, comprenez aux sportifs confirmés. Ce qui expliquerait la taille du boîtier, qui passerait de 41 et 45 mm actuellement, à 49 mm ! Une différence qui n’est pas anodine, comme on peut le voir sur les rendus publiés par Sonny Dickinson sur Twitter. Cette nouvelle taille pourrait permettre à la marque à la pomme de placer un écran de 2 pouces sur le poignet des utilisateurs.