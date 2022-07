Apple Watch : et si la version sport extrême était en réalité une version “Pro” haut de gamme ?

Comme tous les dimanches, Mark Gurman était de retour avec sa newsletter Power On, qui déborde d’informations concernant Apple et les coulisses de la marque à la pomme. Au cœur de l’édition de ce dimanche 10 juillet : la future Apple Watch Extreme.

Cela fait quelques mois déjà que cette version, qui viserait les sportifs de haut niveau et les athlètes en tout genre, fait parler d’elle à travers des rumeurs. Évidemment, à mesure que l’on se rapproche de sa présentation (qui devrait avoir lieu à la rentrée), les détails sont de plus en plus précis.

Selon Gurman, “ce modèle sera conçu pour plaire aux athlètes de sports extrêmes et à tous ceux qui pourraient potentiellement acheter une montre de sport Garmin haut de gamme pour des entraînements intenses. Je pense également que son écran plus grand, sa batterie plus grande et sa conception en métal le rendront attrayant pour tous ceux qui veulent simplement l'Apple Watch la plus avancée.”