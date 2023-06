Apple Vision Pro : le premier casque de réalité mixte d’Apple arrive bientôt !

Son prix est plus élevé que prévu

On annonçait un casque à 3000 dollars, voire 1500 dollars selon des rumeurs plus récentes. Finalement, le prix fixé par Apple est de 3499 dollars. Un sacré budget pour un nouveau produit qui s’annonce certes très prometteur, mais qui n’est au final qu’une première tentative dans le domaine pour la marque à la pomme. Les premiers acheteurs seront donc à la fois clients, et cobayes.