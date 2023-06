Apple Vision Pro : accessoires, clavier virtuel et sangle de soutien, voici les derniers détails révélés

Le casque sera personnalisable, comme l’Apple Watch

La première version du Vision Pro sera disponible en un seul coloris : un gris argenté souvent utilisé par Apple, que ce soit sur les MacBook ou l’Apple Watch. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le casque ne sera pas personnalisable.

En effet, plusieurs parties du casque sont détachables, comme le "Light Seal", c’est-à-dire le bandeau qui vient se clipser magnétiquement au casque, et qui a pour but de bloquer la lumière extérieure. C’est également le cas du bandeau arrière, qui est également détachable et remplaçable. Apple proposera plusieurs tailles, afin de mieux coller à la forme de votre tête.

Mais ce que l’on sait déjà, c’est que des fabricants tiers proposeront leurs propres bandeaux et "Light Seal". Comme BandWerk, qui a déjà dévoilé des alternatives, comme on peut le voir ci-dessous.

On imagine que le lancement du Vision Pro sera accompagné d’une multitude d’accessoires plus ou moins intéressants et utiles, comme c’est déjà le cas pour tous les autres produits d’Apple. Concernant le bandeau de BandWerk, il faudra compter 159 dollars.