Apple veut simplifier la commande vocale "Dis Siri"

Pour Apple, le défi sera de reconnaître le nom “Siri” dans divers accents et dialectes. Ce qui était plus simple avec le “Dis” / “Hey” juste avant, qui augmentait les chances d’une reconnaissance. Enfin, toujours selon Gurman, “Apple intégrera l'assistant vocal plus profondément dans les applications et services tiers et améliorera sa capacité à comprendre les utilisateurs.” Ce qui ne sera pas de refus, Siri étant encore à la traîne face à la concurrence.

Soulignons qu’en face, Amazon, comme on le disait, est parvenu à imposer la commande “Alexa” sans l’accompagner d’un autre mot. Ce que Google tente également de faire. Actuellement, la firme de Mountain View reconnaît les commandes “Ok Google” ou “Hey Google”, mais souhaiterait également les simplifier.