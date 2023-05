Apple veut devenir une banque : quel avenir pour les banques traditionnelles ?

Déjà faut savoir que les banques américaines traversent une période super difficile, depuis 2023 il y a déjà 3 banques qui ont fait faillite et en Europe l e C rédit Suisse a été sauvé in extremis.

Ce qui secoue le système bancaire aussi c’est plusieurs choses :

Déjà : la numérisation, les smartphones et internet remplacement de plus en plus les agences bancaires locales, surtout pour les jeunes. Aujourd’hui presque toutes les banques ont leur propre application mobile alors plus besoin de se déplacer. Et si en plus de ça des offres beaucoup plus intéressantes que celles des banques classiques sont faites par d’autres acteurs, typiquement comme Apple, ça pourrait faciliter la transition vers d’autres services. Ça explique pourquoi en 2019 plusieurs grandes banques ont annoncé qu’elles allaient supprimer des milliers d’emplois dans les années à venir. D’ailleurs les États-Unis et l’Union européenne travaillent même sur la création de leurs propres monnaies numériques de banques centrales en réponse au développement des cryptomonnaies. D’une part, pour selon eux, lutter contre les activités criminelles liées au crypto mais aussi et surtout pour rester compétitifs avec ce qui ressemble à la monnaie du futur.

Ensuite c’est lié mais les habitudes des clients font que les banques traditionnelles sont obligées de se concentrer plus sur les canaux numériques. Mais c’est cher et pas toutes les banques ont les ressources pour rester compétitives.

Et tout ça, ça donne de la visibilité à des fintechs. Des entreprises qui utilisent la technologie pour offrir des services financiers innovants. Et d’après une enquête menée en 2022 par Ipsos pour Sopra Steria, 1 personne sur 3 dans l’ensemble des pays européens interrogés déclare qu’elle pourrait ouvrir un compte chez des acteurs comme Amazon, Uber, Apple ou même encore Microsoft s’ils proposaient des produits financiers intéressants.