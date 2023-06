Apple veut devenir la seule entreprise à utiliser l’image d’une pomme (et pas que)

Déjà en 2017, Apple a lancé une procédure juridique à l’Institut Fédéral de Propriété Intellectuelle Suisse pour obtenir l’exclusivité des droits sur les pommes réalistes en noir et blanc dans le milieu électroménager, digital et audiovisuel, comme le rapporte le site jeuxvideo. L’institut n'ayant accepté qu’une partie des demandes, l’entreprise de Steve Jobs a fait appel. On ne sait pas ce qu’il en découlera mais on se doute qu’elle ne compte pas s’arrêter là. Ces dernières années, elle a intenté des procès à différents commerces comme Prepear, qui a le logo d’une poire ou encore New Apple, une société chinoise. Et à chaque fois, elle en est sortie gagnante.