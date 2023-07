Apple vaut aujourd’hui 3000 milliards de dollars en Bourse, autant que le PIB d’un pays comme la France

Il y a des chiffres qui en disent long sur notre société. Les tentatives de putsch avortées en Russie ou encore les récentes émeutes urbaines en France n’émeuvent pas visiblement les marchés financiers. Pour quelles raisons ? Parce que leur vision est à plus long terme. Et l’horizon, pour le moment pour la Bourse s’appelle l’intelligence artificielle. Et ces deux termes, intelligence artificielle ont poussé en bonne partie la bourse américaine à la hausse ce premier semestre de 2023. Les chiffres parlent d’eux mêmes l’action Apple a grimpé de 53% depuis le début de l’année.

C’est surtout Wall Street qui en a bénéficié, pour la simple raison que c’est aux Etats-Unis que l’on retrouve un maximum de sociétés susceptibles de bénéficier donc de l’engouement des investisseurs pour cette nouvelle révolution, que beaucoup considèrent d’ailleurs comme aussi importante que l’arrivée de l’électricité dans nos sociétés ou encore de l’invention de la machine à vapeur. L’action Google, ou plutôt sa maison mère Alphabet, a réussi aussi l’exploit d’afficher un plus 30% depuis janvier dernier. Et je ne parle même pas de l’action Meta. Donc le nouveau nom de Facebook qui, après une année catastrophique en 2022, a rebondi, tenez-vous bien, de 130% depuis le début de l’année. Microsoft qui a aussi grimpé de 40% depuis le 1er janvier 2023. Toutes ces entreprises ne jouent pas toutes nécessairement un premier rôle en matière d’intelligence artificielle, mais elles gagnent tellement d’argent qu’elles sont capables d’acheter, d’investir dans cette nouvelle technologie sans aucun problème. C’est le cas, par exemple de Microsoft, qui a investi à un moment donné 10 milliards de dollars dans OpenOffice, qui est donc la maison mère de la très célèbre application Chat GPT...