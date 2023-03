Apple : Tim Cook veut sortir un premier casque de réalité mixte coûte que coûte

Selon le Financial Times, l’arrivée d’un casque de réalité mixte signé Apple ferait débat dans les bureaux de Cupertino.

Deux camps s’affronteraient : d’un côté les équipes en charge du design, qui veulent attendre que le produit arrive à maturité avant de se lancer sur ce nouveau marché. Et de l’autre Jeff Williams, le chef des opérations, mais aussi Tim Cook, qui n’est autre que le PDG de l’entreprise et touts deux voudraient lancer le projet au plus vite.

Résultat, d'anciens ingénieurs d'Apple qui ont travaillé sur le casque ont décrit la "pression énorme exercée" par cette livraison précipitée du produit. La marque à la pomme devrait donc proposer très prochainement une première version "basique" de son casque de réalité mixte, décrit comme des grosses lunettes de ski, capables d’afficher des vidéos en 3D, ou permettre des appels FaceTime avec des avatars virtuels.