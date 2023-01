Apple supprime une application qui transforme votre iPhone en iPod

L’application RetroPod a beaucoup fait parler d’elle en ce début d’année. Devenue virale grâce à TikTok, elle permettait de transformer un iPhone en iPod, et de revisiter votre bibliothèque Apple Music de manière nostalgique. Mais Apple est depuis passé par là, et RetroPod n’est plus disponible sur l’App Store.

L’idée était pourtant sympa et l’application offrait des sensations proches du véritable iPod, avec sa “Click Wheel” en guise de système de navigation au sein des menus de l’appareil. Mais la marque à la pomme protège ses marques et ses produits, ainsi que son histoire. Et ce, peu importe si RetroPod séduisait les internautes sur TikTok.