Apple se lance dans la réalité virtuelle via un nouveau casque très design, quelle est l’utilité de ces soi-disant innovations technologiques ?

Le nouveau casque de réalité virtuelle à 3499 $ présenté hier en grande pompe, ce casque au design très chic, proche d’ailleurs des lunettes de ski, ne sera disponible qu’en 2024. C’est un lancement qui a plutôt étonné le petit monde technologique. D’abord parce qu’il va à l’encontre de la tendance du moment, à savoir qu’aujourd’hui on ne parle que d’intelligence artificielle. Et ensuite parce que la réalité virtuelle, on pensait que c’était mort ou quasiment.

Voir Apple se lancer aussi dans la réalité virtuelle étonne et la question reste pendante : que va faire Apple dans ce monde ? Cet univers parallèle tant vanté par Mark Zuckerberg n’était au final qu’une diversion pour détourner le regard du fait que Facebook, alias Meta, était devenu un colosse aux pieds d’argile. Alors non seulement son audience est en train de vieillir, mais encore sa filiale la plus dynamique, c’est-à-dire Instagram, souffre de la concurrence de TIK TOK. Donc, pour détourner l’attention des investisseurs, Mark Zuckerberg aurait abattu sa carte maîtresse, le métavers. Il a beau être l’un des hommes les plus riches du monde, je ne vois pas Mark Zuckerberg s’amuser à dilapider dix ou 15 milliards de dollars juste pour convaincre le monde entier que l’avenir sera demain dans le métavers, le fameux monde virtuel qu’il essaye de nous vendre en vain, depuis plus d’un an ce métavers est dépeuplé moins de 200.000, même les chercheurs, en charge de ce monde virtuel à conquérir, ont démissionné de leurs postes. Faute d’y croire eux-mêmes. Et même les annonceurs ont fini d’ailleurs par bouder le métavers. Autant Facebook a d’abord créé une audience, fabriqué une audience gigantesque qu’elle a vendue ensuite aux annonceurs, ce qui est logique sur le plan économique.