Apple se lance dans la musique classique avec une déclinaison d’Apple Music

En 2021, Apple rachetait l’entreprise Primephonic, spécialisée dans la musique classique, avec pour but d’intégrer son savoir-faire au catalogue Apple Music.

Deux ans plus tard, Apple Music Classical voit enfin le jour. La firme de Cupertino a en effet annoncé l’arrivée le 28 mars prochain d’une nouvelle application, qui fera la part belle aux œuvres classiques. Et la bonne nouvelle, c’est que son contenu sera gratuit pour les abonnés à Apple Music.

“Apple Music Classical permet de trouver rapidement et facilement n'importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique au monde grâce à une recherche entièrement optimisée, et les auditeurs peuvent profiter de la meilleure qualité audio disponible, et découvrir de nombreux classiques favoris d'une toute nouvelle manière grâce à l'audio spatial immersif”, explique la marque à la pomme dans son communiqué.