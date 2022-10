Apple renouvelle ses iPad, mais réserve les nouveautés à l’entrée de gamme

Du côté de l’iPad Pro, rien à signaler, si ce n’est la présence attendue de la puissante puce M2, et l’apparition inattendue de la fonction “survol” de l’Apple Pencil. Cette nouveauté vous montre l’endroit exact où l’Apple Pencil va toucher l’écran. “Quand l’Apple Pencil survole l’écran, les signaux électromagnétiques émis par sa pointe sont détectés par l’écran dès que celle-ci se trouve à 12 mm de sa surface. La M2 interprète instantanément ces signaux et détermine la position de l’Apple Pencil en trois dimensions”, explique Apple sur son site.

Pour le reste (écran, caméras, etc.), il s’agit d’une mise à jour traditionnelle, qui coûtera tout de même 1069 euros pour la version 11 pouces, et 1469 euros pour la version 12,9 pouces. Et à ce prix-là, pas de caméra de paysage, et pas de nouveaux accessoires.

Quant à l’iPad d’entrée de gamme (10e génération), les prix sont un peu plus abordables. Comptez 589 euros pour la version 64 Go, et 789 euros pour la version 256 Go. Le nouveau Magic Keyboard Folio vous coûtera 299 euros.