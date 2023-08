Apple prévoit de gros changements pour l’iPad Pro, mais pas avant 2024

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman annonce que l’iPad Pro devrait connaître de grands changements dès l’année prochaine, sans doute les plus importants depuis 2018.

Les tablettes ne séduisent plus

Apple n’aurait pas réellement le choix. "Autrefois considéré comme le successeur potentiel du Mac, l'iPad est aujourd'hui le produit qui génère le moins de revenus parmi les principaux segments d'Apple", explique Gurman. "Au cours du dernier trimestre, les ventes ont atteint leur niveau le plus bas depuis le début de la pandémie, au début de l'année 2020. Et il ne s'agit pas seulement d'un problème de revenus : les livraisons unitaires d'Apple ont diminué de 17 % au deuxième trimestre."

La marque à la pomme n’est pas la seule entreprise dans cette situation. Samsung et Lenovo ont également enregistré une baisse des ventes de leurs tablettes respectives. Mais le manque de renouveau sur ce marché, et particulièrement du côté des iPad, est également à pointer du doigt. Tout comme la difficulté de trouver LA bonne tablette. Le lineup actuel d’Apple est plus confus que jamais. Entre l’iPad Pro, l’iPad Air, l’iPad de 10e génération, l’iPad de 9e génération et l’iPad Mini (sans compter les accessoires qui sont compatibles ou pas selon les modèles), difficile de s’y retrouver si on ne s’intéresse pas de près ou de loin à la technologie et aux produits pommés.