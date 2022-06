Apple : près de 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses ont été stoppées en 2021

Selon Apple, plus de 1,6 million de téléchargements ou mises à jour d’apps douteuses ou non fiables stoppés tout au long de l’année.

La fraude ne s’arrête jamais

La marque à la pomme a en effet publié pour la deuxième année consécutive une série de résultats de ses équipes en charge de la prévention et la réduction des fraudes sur l’App Store. En 2020, plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses, contrant les tentatives de vol d’argent, d’informations et de temps, et écartant du marché près d’un million de nouvelles apps posant problème, avaient été décelées.

En 2021, ce chiffre n’augmente pas, mais la vigilance reste de mise. L’entreprise a ainsi protégé ses clients de près de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses, et a stoppé plus de 1,6 million de téléchargements ou mises à jour d’apps douteuses ou vulnérables émanant de fraudeurs.