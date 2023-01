Apple prépare un MacBook tactile

Après avoir critiqué un tel projet pendant de nombreuses années, la marque à la pomme plancherait bel et bien sur un MacBook doté d’un écran tactile.

Et c’est une fois de plus Mark Gurman qui dévoile cette information pour le moins étonnante. Comme l’explique le journaliste de Bloomberg, cette décision “défierait la position de longue date de l'entreprise et adopterait une approche que le cofondateur Steve Jobs qualifiait autrefois de "terrible sur le plan ergonomique."

Dans un premier temps, Apple se baserait sur l’actuel MacBook Pro, et lui ajouterait une dalle tactile en 2025. Mais le défi pour Cupertino ne sera pas technique (Apple sait faire des écrans tactiles et l’a prouvé à maintes reprises), mais logiciel. Comment transformer macOS sans dénaturer la plateforme, et dévaloriser à la fois l’expérience sur un Mac “classique” et sur un iPad.