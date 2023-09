Apple prépare un MacBook "low-cost" pour concurrencer les Chromebook

Apple pourrait donc enfin venir jouer sur le terrain des Chromebook, qui sont très populaires (notamment aux Etats-Unis). En 2019, plus de 13,9 millions de Chromebook ont été livrés, et ce nombre n’a fait qu’augmenter au fil des années : plus de 30,4 millions d’unités en 2020, et 33,5 millions en 2021, toujours selon DigiTimes. Ces ordinateurs d’entrée de gamme, qui tournent sur un OS très basique (ChromeOS) et s’appuient principalement sur les différentes applications et solutions en ligne de Google, sont d’ailleurs bien plus populaires que les iPad d’Apple dans le secteur de l’éducation.

On comprend donc pourquoi la firme de Cupertino souhaite investir ce nouveau marché. Ce qui pourrait également être perçu comme un aveu d’échec concernant l’utilisation de l’iPad dans les écoles et comme outil de travail à part entière.