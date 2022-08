Apple pourrait retarder la sortie d’iPadOS 16

La nouvelle version de l’OS de l’iPad ne devrait pas arriver en même temps qu’iOS 16. Selon le journaliste Mark Gurman, il s’agirait d’une première depuis 2011.

“Même lorsqu'iOS 7 sur l'iPad était un gâchis complet en 2013, la société a tout de même lancé le logiciel iPad et iPhone simultanément”, peut-on lire dans sa newsletter Power On. Ce qui donne un aperçu d’iPadOS 16, qui, dans son état actuel, n’est pas encore prêt pour le grand public.

Apple publierait donc iOS 16 et watchOS 9 en septembre, et macOS Ventura et iPadOS 16 en octobre. Et bien que la marque à la pomme n’annonce jamais publiquement les dates de sorties à l’avance, le journaliste est convaincu qu’il y aura un retard. “Croyez-moi, iPadOS 16 a en effet été reporté. Avant que les ingénieurs ne soient informés du retard à la fin du mois dernier, le plan pour au moins un an était de le publier en septembre.”