Apple pourrait dévoiler un nouvel iPhone SE, compatible 5G

D’autres modèles en 2023

Mais Apple ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Un nouvel iPhone SE devrait également voir le jour l’année prochaine. Cette nouvelle version disposerait d’un écran plus grand (Ross Young annonce un écran de 5,7 pouces), ce qui pourrait marquer la fin de l’iPhone mini, qui se vend moins bien.

Apple proposerait alors l’iPhone 14 en trois déclinaisons et non plus quatre : un modèle classique, une version Pro et une version Pro Max. Pour la confirmation de ces rumeurs, il faudra cependant attendre septembre. L’iPhone SE+ 5G pourrait être quant à lui officialisé au cours de ce premier trimestre 2022.