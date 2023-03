Apple pourrait améliorer Siri grâce à l’intelligence artificielle

Siri, l’assistant virtuel d’Apple, n’a jamais été aussi avancé que ses concurrents (dont Amazon Alexa et Google Assistant). Et c’est encore plus vrai depuis que des intelligences artificielles telles que ChatGPT sont capables de répondre aux demandes des utilisateurs avec une précision inédite jusqu’à présent.

Pour ne pas creuser davantage le fossé entre les deux solutions, la marque à la pomme pourrait donc combiner les technologies, en ajoutant une prise en charge du langage naturel au sein de Siri. Selon 9to5Mac, le projet “Bobcat” serait actuellement en test dans les bureaux de Cupertino, et des traces de son existence auraient été aperçues au sein du code de la bêta de tvOS 16.4 (le système d’opération de l’Apple TV).