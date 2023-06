Apple : pourquoi la prochaine Keynote sera une des plus longues de l'histoire de la marque ?

Gurman a également rappelé que la Keynote fera la part belle au casque de réalité mixte, ainsi qu’à xrOS, le système d’exploitation embarqué. Sans oublier la présentation (et les premières bêta dans la foulée) de iOS 17, tvOS, iPad OS, watchOS et macOS.

Au total, la conférence devrait durer plus de deux heures. Apple a énormément de choses à dire, et devra notamment convaincre les développeurs afin de les attirer et faire gonfler le futur App Store du casque. Quoi qu’il en soit, on en saura plus lundi prochain.