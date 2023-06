Apple planche déjà sur une Apple Watch Ultra 2, et un iMac de plus de 30 pouces

Après la présentation du casque Vision Pro et des nouveaux Macs, la marque à la pomme ne s’arrête pas en si bon chemin, et continue de préparer la rentrée.

Selon le journaliste Mark Gurman, plusieurs produits seront logiquement attendus cet automne : l’iPhone 15 (et ses déclinaisons), ainsi que l’Apple Watch Series 9. Mais ce n’est pas tout. Car selon les informations obtenues par le journaliste de Bloomberg, la firme de Cupertino pourrait déjà dévoiler une nouvelle version de l’Apple Watch Ultra.

La montre, plus grande, plus robuste et proposant plus de fonctionnalités, a été à l’origine pensée pour les sportifs, les plongeurs et les randonneurs, mais depuis sa sortie, il n’est pas rare de la voir au poignet d’utilisateurs "lambda", sans doute attirés par son écran plus grand et son autonomie plus importante.