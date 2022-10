Apple perd sa cheffe du design matériel

Après le départ remarqué de Jony Ive en 2019, à qui Apple doit beaucoup (l’iPod ou l’iPhone, c’est lui), la marque à la pomme perd sa successeur, Evans Hankey.

Hankey était à la tête du design matériel au côté d’Alan Dye, qui lui était en charge du design logiciel, depuis le départ de Ive. Selon Bloomberg, la cheffe restera à son poste pendant les six prochains mois, le temps qu’Apple trouve un ou une remplaçant.e. Un candidat possible serait Richard Howarth, qui avait occupé le même poste entre 2015 et 2017, lorsque Jony Ive avait été promu au poste de “Chief Design Officer.”

“L’équipe de conception d'Apple rassemble des experts créatifs du monde entier et venant de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué. “L’équipe de conception senior a des leaders forts avec des décennies d'expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous travaillons tout au long de la transition, et nous tenons à la remercier pour son leadership et ses contributions.”