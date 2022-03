Apple organisera sa première Keynote de l’année le 8 mars

Les rumeurs avaient vu juste : le 8 mars prochain, Apple organisera une Keynote. L’occasion de découvrir les premières nouveautés de l’année.

”Peek Performance”

Le nom de cette Keynote donne le ton : “Peek Performance”, un jeu de mot avec “Peak Performance” (des performances “de pointe”). Ce qui signifie qu’Apple va nous épater avec les performances de ses nouveautés. De quoi s’attendre, entre autres, à l’arrivée de la 5G.

Selon les rumeurs, cela sera bien le cas sur deux appareils : un iPhone SE de troisième génération, et un iPad Air 5. La 5G ne sera pas l’unique nouveauté. Du côté de l’iPhone d’entrée de gamme, on annonce un processeur plus rapide, malgré un design qui restera inchangé. Quant à l’iPad, celui-ci devrait accueillir une puce A15, quatre haut-parleurs au lieu de deux, et la fonction Center Stage qui permet à la caméra frontale de suivre les déplacements des utilisateurs lors d’appels vidéo.